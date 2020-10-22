شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 15 وفاة و401 إصابة جديدة بكورونا مقابل تعافى 466 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة "الصحة السعودية" في إحاطة صحفية، حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الخميس، تسجيل 401 إصابة جديدة بالفيروس المستجد، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة 343.774 حالة، مقابل تعافي 466 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 330181 ، كما توفى 15 حالة ليصل إجمالي حالات الوفاة 5250 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وشددت وزارة الصحة، على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعى والجسدى الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.