الاتصالية والتعليم في 2020

أصبحت تكنولوجيا المعلومات، ‏وثورة الاتصالات، والشبكة العنكبوتية جزءاً ‏لا يتجزأ من الحياة المجتمعية ، ‏واتجهت أنظار القائمين على التربية الى توفير بيئة تفاعلية تشاركية في ضوء معطيات العصر الرقمي، وكانت النظرية الاتصالية احدى النظريات ‏الحديثة في العصر الرقمي التي تؤكد على أن التعلم يتم في إطار شبكة من المعارف الشخصية تسمح للمتعلمين بالتواصل في ما بينهم أثناء حدوث التعلم الذي يتم في إطار اجتماعي ، والتى ظهرت في عام 2004 على يد العالم سيمينز .

النظرية الاتصالية للتعلم:‏

يعرفها ‏سيمينز بأنها نظرية تسعى إلى توضيح كيفية حدوث التعلم في البيئة الإلكترونية المركبة، وكيفية تأثره ‏عبر الديناميكيات ‏الاجتماعية الجديدة ، وكيفية تدعيمه بواسطة التكنولوجيات الجديدة.

توظيف النظرية الاتصالية في العملية التعليمية:

ويؤكد سيمنز على أن النظرية الاتصالية هي نظرية التعلم العصر الرقمي ولذا فإنه توظيف التعليم الإلكتروني يحتل أهمية كبيرة في النظرية الاتصالية.

وما أصاب العالم ‏في عام 2020 من ‏جائحة كورونا‏ اثر في معظم مجالات ‏العمل المختلفة ‏بالأخص مجال التعليم ‏‏ولولا‏ هذه الجائحة ‏لما قامت‏ المدارس ‏‏والجامعات في ممارسة التعليم عن بعد.

التعليم عن بعد :

هو التعليم الذي يحدث عندما تكون هناك مسافة بين المتعلم والمعلم ويتم بمساعدة مواد تعليمية تم اعدادها مسبقا ويكون المتعلمين منفصلين عن معلميهم في الزمان والمكان.

اصبح التعليم سائد في ظل الاتصالية ونحن هنا في السعودية قامت وزارة التعليم ببذل كل طاقاتها لي إتمام العمليه التعليمة ومع بداية هذا العام الدراسي اعتمدت المدارس والجامعات على الفصول الافتراضيه .

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الفصول الافتراضية :

هي فصول تعتمد التقنية لاتاحة المجال للقاء المعلم بالطلاب عن طريق الانترنت في أوقات مختلفة .

وعلى رغم أن التعليم عن بعد كان من الحلول الطارئه التي فرضتها على المجتمع جائحة كورونا خلال عام 2020 الا أن المجتمع استطاعو التاقلم بسرعة قياسية والان تنتظم الدراسة بشكل يومي في جميع جامعات و مدارس المملكة عن بعد .

المراجع :

العبيد ،الشايع (د. أفنان بنت عبدالرحمن ، د. حصة بنت محمد)” تكنولوجيا التعليم الأسس والتطبيقات “

مقرر منهج ونظريات التعلم .

أشرف عليه : د. حمد بن عبدالله القميزي أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك . كلية التربية . عميد كلية المجتمع بالخرج.

بقلم: بيان بنت محيل السبيعي باحثة ماجستير المناهج وطرق التدريس جامعة الأمير سطام بن جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.