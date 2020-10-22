تركيا وحملة المقاطعة الشعبية من السعوديين

حملة المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية ، و ردود فعل الأتراك عليها يجعلنا نقف امام قوة الشعب السعودي ، و إرادته في مواجهة اعداء السعودية الذين تطاولوا علينا ،رغم أن خيرنا على هؤلاء الذين يعرفون أن السعودية قادرة على تدمير أقتصاد دول تعتمد بالأساس على المملكة ، و القوة الشرائية للمواطن السعودي ،و منها تركيا التي تمادت كثيرا في التطاول على المملكة العربية السعودية وقيادتها ، ونسى اردوغان أن السعودية إذا قررت في يوم من الأيام حظر البضائع التركية في المملكة فإن اقتصاد تركيا سوف ينهار كما هو الحال اليوم بعد انطلاق الحملة الشعبية السعودية لمقاطعة منتجات تركيا ، والذي جعل الأتراك اليوم يصرخون على مواقع التواصل ، ويطالبون اردوغان بالاعتذار للسعودية ، و الشعب السعودي ،لأن الأقتصاد في تركيا لايحتمل هذه المقاطعة من أكبر سوق يشتري المنتجات التركية في الشرق الأوسط ،واذا تمادى اردوغان فهناك مطالبات من المعارضة التركية بخلع اردوغان لإنقاذ الأقتصاد التركي من الانهيار في ظل انهيار الليرة التركية ، وتدني الأقتصاد بعد أن اصبحت تركيا معزولة عن العالم بسبب سياسات اردوغان المتعجرفة ، و الغبية .

اردوغان لديه اسطول كبير من السيارات ،و المروحيات تتحرك معه عندما يذهب إلى أي مكان في موكب كبير يغلق الشوارع ، و الميادين الكبيرة في تركيا حتى عندما يذهب إلى صلاة الجمعة ⁦،وهذا الموكب لاتجده في اي دولة غنية رغم أن تركيا تعاني اقتصاديا ، ويعاني المواطن التركي ،لكن ذلك ليس له اعتبار عند اردوغان الذي يعيش حياة الثراء الفاحش ،ويطالب المواطن التركي بالصبر على الفقر ،بينما هو يعيش بأموال قطر ، ويعادي العالم ، والنتيجة اليوم أن المواطن السعودي أخذ قراره بمقاطعة المنتجات التركية وهذه المقاطعة تسببت في خسائر كبيرة لرجال الأعمال ، و الشركات التركية التي بدأت بعضها في الإغلاق بعد ان توقف السعوديون عن شراء المنتج التركي ، والتعامل مع المنتجات والشركات التركية .

الأخونج يحاولون التقليل من تأثير المقاطعة ،لكن صراخهم يتعالى على مواقع التواصل يوما بعد يوم ، وهذا يؤكد نجاح الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية ، والتي امتدت إلى دول عربية أخرى والتي تسير على نهج المملكة في مواجهة اردوغان ودعمه للإرهاب ، وهناك مطالبات عربية بمقاطعة المنتجات والبضائع التركية بسبب جرائم اردوغان في سوريا ، و العراق ، وليبيا ، والمقاطعة امتدت لدول إسلامية اخرى لكنها انطلقت من السعودية التي تقود اليوم بإرادة شعبية خالصة أكبر حملة لمواجهة اردوغان بمقاطعة البضائع ، و الشركات التركية ، وقريبا جدا سوف يبكي اردوغان بدلا من الدموع دما ويطلب الصفح والعفو من السعودية وشعبها ولاعزاء للاخوانج .

كتبه: مشعل اباالودع