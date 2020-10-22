شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدشينها رسمياً.. تعرّف على الخدمات الإلكترونية الجديدة لـ«الجوازات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، دشن وزير الداخلية سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود عدداً من الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات .

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وشملت هذه الخدمات، خدمة “أبشر أفراد” و”أبشر أعمال” وخدمة “مقيم”، والتي تهدف إلى تسهيل إنجاز الخدمات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الإلكترونية.

ومن بين الخدمات الجديدة، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقصر الذي يبلغون من العمر 15 عاماً أو أقل.

كما أتاحت الخدمات الجديدة، تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة، وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تمكن المستفيد من التواصل مع الجوازات.