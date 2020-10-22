شكرا لقرائتكم خبر عن «الإحصاء» تكشف عن الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثالث من العام الجاري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث 2020م، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة (0.5%)، مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أن أسعار العقارات السكنية سجلت ارتفاعًا بنسبة (+2.1%)، كما سجَّلت أسعار العقارات “الزراعية” ارتفاعا طفيفًا بنسبة (+0.3%)، بينما انخفضت أسعار العقارات “التجارية” بنسبة (-2.5%) وهو ما أدى إلى الحدّ من ارتفاع المؤشر العام.

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وأشارت إلى أن أسعار قطع الأراضي السكنية شهدت ارتفاعًا بنسبة (+2.1%) على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020م، مما أسهم في زيادة أسعار العقارات السكنية، وهو ما أدى بالتالي إلى ارتفاع المؤشر العام؛ نظرًا لثقلها الكبير في المؤشر.

ولفتت إلى أن من بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة (+0.8%) وأسعار الشقق بنسبة (+1.5%)، في حين انخفضت أسعار العمائر بنسبة (-0.9%)، والبيوت السكنية بنسبة (-3.1%)، كما ارتفعت أسعار العقارات الزراعية بنسبة (+0.3%)، متأثرةً بارتفاع أسعار الأراضي الزراعية بنسبة (+0.3%).

وتابعت أن انخفاض مؤشر أسعار العقارات بنسبة (-0.6%) في الربع الثالث مقارنةً بالربع الثاني 2020، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض متوسط أسعار العقارات السكنية بنسبة (-0.5%)، لا سيما قطع الأراضي السكنية التي انخفضت بنسبة (-0.5%)، ومن بين العقارات السكنية الأخرى انخفضت أسعار الفلل بنسبة (-0.1%)، وأسعار الشقق بنسبة (-0.1%)، وأسعار البيوت بنسبة (-0.2%)، في حين ارتفعت أسعار العمائر السكنية بنسبة (+0.1%).

كما انخفض متوسط أسعار العقارات التجارية بنسبة (-0.7%)، لاسيما أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة (-0.7%)، بينما ارتفعت المحلات بنسبة (+1.0)، في حين استقرَّت أسعار العمائر والمراكز التجارية ولم تسجل أي تغير يذكر، كذلك استقرت أسعار الأراضي الزراعية ولم تتغير.