شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «المجلس الصحي» يدرس إعادة النظر في ربط إصدار شهادة الميلاد بإكمال الطفل للتطعيمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الصحي يدرس إعادة النظر في ربط إصدار شهادة ‏الميلاد بإكمال الطفل للتطعيمات الأساسية. ‏

ووفقاً لـ”الرياض”، أوضحت المصادر أن المجلس شدد على القطاعات الصحية ضرورة إجراء المسح ‏السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف كل مولود، سواء إلكترونيا ‏أو ورقيا، ومن ضمنها بطاقة التطعيم.‏

وأشار إلى أن هناك دراسة حول تضمين الفحوصات التي يجب ‏أن تجرى للمواليد، في الملف الصحي للطفل، على أن تصدر شهادة الميلاد الأساسية بدلًا من المؤقتة عقب إكمال الطفل ‏للتطعيمات.‏