شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «المجلس الصحي» يدرس إعادة النظر في ربط إصدار شهادة الميلاد بإكمال الطفل للتطعيمات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الصحي يدرس إعادة النظر في ربط إصدار شهادة الميلاد بإكمال الطفل للتطعيمات الأساسية.
ووفقاً لـ”الرياض”، أوضحت المصادر أن المجلس شدد على القطاعات الصحية ضرورة إجراء المسح السمعي للمواليد وتوثيقه في ملف كل مولود، سواء إلكترونيا أو ورقيا، ومن ضمنها بطاقة التطعيم.
وأشار إلى أن هناك دراسة حول تضمين الفحوصات التي يجب أن تجرى للمواليد، في الملف الصحي للطفل، على أن تصدر شهادة الميلاد الأساسية بدلًا من المؤقتة عقب إكمال الطفل للتطعيمات.
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