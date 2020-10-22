شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يضبط قائد مركبة ظهر في فيديو متداول يسير بسرعة كبيرة في «تبوك» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

ألقت الإدارة العامة للمرور ، القبض على قائد مركبة ، ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يسير بسرعة كبيرة في تبوك .

ووثق مواطن الواقعة وناشد مدير الأمن العام ومدير الإدارة العامة للمرور ومدير “مرور تبوك” ، بمخالفة قائد المركبة ومعاقبته .

وقال “المرور” ردًّا على المواطن: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.