شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يضبط قائد مركبة ظهر في فيديو متداول يسير بسرعة كبيرة في «تبوك» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
ألقت الإدارة العامة للمرور ، القبض على قائد مركبة ، ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يسير بسرعة كبيرة في تبوك .
ووثق مواطن الواقعة وناشد مدير الأمن العام ومدير الإدارة العامة للمرور ومدير “مرور تبوك” ، بمخالفة قائد المركبة ومعاقبته .
وقال “المرور” ردًّا على المواطن: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
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