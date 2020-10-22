واعتبر المحتجون أن الأموال التي صرفت على الاحتفال هي أموالهم، حيث أطلقوا هتافات داخل المطعم، قائلين: "زوجك سرقنا".
وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد تضارب في المعلومات عما إذا كان الحفل هو لزوجة حاكم مصرف لبنان، عُلم أنه يعود فعلاً لندى سلامة، إلا أن السيدة التي وُجهت إليها الهتافات هي إحدى المدعوات وليست زوجة سلامة كما أشيع.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو...اقتحام حفل عيد ميلاد زوجة مدير مصرف لبنان رياض سلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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