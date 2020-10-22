الدفاع المدني السعودي: لا إصابات جراء حريق "تنومة" ومنعنا وصوله إلى المناطق السكنية

وفي تغريدة له على "تويتر"، قال: " فرق الدفاع المدني بعسير تواصل مهامها في إخماد حريق تنومة وتمنع وصوله إلى المناطق السكنية، دون تسجيل إصابات ولله الحمد حتى الآن"

© REUTERS / Ricardo Moraes

ونشر الدفاع المدني السعودي على تويتر صورا من موقع الحدث تظهر رجال الإطفاء وهم يتعاملون مع الحرائق.

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وكان حريق قد شب، مساء أمس الأربعاء، في غابات محافظة تنومة جنوب غربي المملكة، فيما هرعت فرق الإطفاء للسيطرة عليه.

وعلى إثره أعلنت إمارة منطقة عسير أن "نسبة إخماد حريق تنومة بلغت 70% من المساحة المعروفة حدودها حاليًا، فيما تستمر عملية الإخماد في الأجزاء المتبقية؛ رغم صعوبة التضاريس".

​وقالت عبر "تويتر": "بقيادة إدارة الدفاع المدني في عسير وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن طريق غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة، تتابع الغرفة أعمال اللجنة الميدانية للدفاع المدني التي تباشر إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة، وتؤكد عدم تسجيل أي اصابات حتى الآن".