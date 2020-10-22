المشرف على الكرة بالزمالك: "كاف" لم يتواصل معنا لتأجيل المباراة ومستعدون في كل الأحوال

وأكد أمير في تغريدة له على تويتر، اليوم الخميس، أن الزمالك لم يتلق أي إشعار سواء بطريقة رسمية أو ودية بشأن المباراة التي تأتي ضمن دور مرحلة الإياب من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

© REUTERS / IBRAHEEM AL OMARI

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء المغربي والتي من المقرر أن تقام، مساء السبت المقبل، بسبب الظروف التي يعاني منها الفريق المغربي جراء إصابة "14 لاعبًا" بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

وكتب أمير على "تويتر"، قائلا: "حتى الآن لم يتواصل معنا أي مسئول من الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي أو ودي بشأن تأجيل مباراة الرجاء والأخبار المتداولة حول موافقة الزمالك على التأجيل ليست صحيحة".

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وتابع : "لسنا طرف في تأكيد أو تغيير ميعاد ومستعدين لخوض المباراة في أي وقت ولكن طبقاً للوائح نتمنى الشفاء العاجل للأشقاء المغاربة".

وكانت وزارة الصحة المغربية قد رفضت سفر فريق الرجاء المغربي إلى القاهرة بسبب الظروف الراهنة حول وضع الفريق بسبب إصابة 14 لاعبًا بالفريق بفيروس كورونا.

وذكرت تقارير صحفية مغربية أن الاتجاه الأقرب داخل "كاف" هو تأجيل اللقاء، إلا أن القرار لم يتم اتخاذه حتى الآن بصورة رسمية.

جدير بالذكر أن الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب في "المركب الرياضي محمد الخامس" بهدف دون رد جاء عن طريق المغربي الدولي أشرف بنشرقي.