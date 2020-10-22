شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصيلة وفيات كورونا في روسيا تتجاوز 25 ألفا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا، اليوم الخميس، 290 وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 25242.



ورصدت السلطات 15971 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و463306 وهي رابع أعلى حصيلة على مستوى العالم.

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