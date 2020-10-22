تطبيق ذكي لزيارة «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» دون سفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي تطبيقاً ذكياً خاصاً يتيح للمهتمين من مختلف أنحاء العالم زيارة معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020»، باستخدام الأجهزة الذكية عبر منصتي «آي أو اس» و«أندرويد»، إضافة إلى إمكانية زيارة المعرض من خلال الموقع الإلكتروني للمعرض، بما يتيح التجول في أرجاء المعرض دون الحاجة إلى السفر، والاطلاع على أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة التي تطرح لأول مرة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والاستدامة، إضافة إلى المشاركة في ورش العمل واللقاءات والندوات المتخصصة، مع نخبة من الخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة.



وتنظم الهيئة الدورة 22 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) والدورة الخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية، عبر منصة افتراضية على الإنترنت، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

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وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض «ويتيكس» ومعرض «دبي للطاقة الشمسية»، إلى حرص الهيئة على تسخير بنيتها الرقمية المتطورة، لتبادل المعارف والخبرات وعقد الصفقات وبناء الشراكات. ويتعين على الزائر تسجيل الدخول عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني للمعرض، وإنشاء ملف التعريف الخاص به، وإضافة صورة شخصية أو اختيار الصورة الرمزية التفاعلية «الأفاتار»، لإضفاء أجواء حية وكأنه يخوض تجربة حقيقية.

وكشفت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، عن رعايتها الاستراتيجية للنسخة الـ 22 من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020 ومشاركتها في فعالياته الافتراضية وثلاثية الأبعاد.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: إن رعايتنا للمعرض تعكس عمق التزامنا تجاه الأحداث التي تستهدف إحداث فارق مهم في تعزيز التنمية المستدامة في الإمارات.