إعلام: البرهان يلتقي سرا بمستشاري ترامب ونتنياهو

ونقل الموقع الإلكتروني عن مصادر معنية أن المحادثات مع البرهان ومسؤولين سودانيين آخرين ستستمر اليوم قبل الإعلان المحتمل في الأيام المقبلة عن إنهاء القطيعة بين الطرفين، السوداني والإسرائيلي، والبدء في عملية التطبيع.
وأفاد الموقع العبري بأن طائرة إسرائيلية خاصة وصلت، في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، إلى مطار الخرطوم مباشرة، وعادت إلى إسرائيل بعد ساعات قضتها في الخرطوم، سبق واستخدمها لمرات عديدة موفدون رسميون من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء أمس الأربعاء، أنه بعد تسوية ملف تعويضات "شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، ودفع تعويضات مالية للولايات المتحدة، فإن إسرائيل قد تلقت رسائل تفيد بأن التطبيع مع الخرطوم سيجرى قبل إجراء الانتخابات الأمريكية، المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
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