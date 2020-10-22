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وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، كشفت النقاب عن تلقي إسرائيل رسالة تقضي بأن التطبيع مع السودان سيجرى قبل الانتخابات الأمريكية. وقالت إنه بعد تسوية ملف تعويضات شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودفع تعويضات مالية للولايات المتحدة، فإن إسرائيل قد تلقت رسائل تفيد بأن التطبيع مع الخرطوم سيجرى قبل إجراء الانتخابات الأمريكية، المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كما قال موقع "والا" الإسرائيلي إن طائرة إسرائيلية خاصة وصلت، مساء أمس الأربعاء، إلى مطار العاصمة السودانية الخرطوم. وأوضح الموقع أن الطائرة وصلت إلى الخرطوم في إطار الاتصالات بين إسرائيل والسودان التي تجرى بوساطة أمريكية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاستخبارات الإسرائيلي يكشف الدولة العربية المقبلة في التطبيع مع بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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