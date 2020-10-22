في العراق... لجنة نيابية تحدد موعد إقرار قانون الضمان الصحي

وبحسب تصريح عضو اللجنة النائب غايب العميري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إنه بعد سلسلة اجتماعات ونقاشات ومؤتمرات، تم التوصل إلى صيغة نهائية لقانون الضمان الصحي، لافتاً إلى أن هناك توافقاً ما بين مجلس النواب وبين الحكومة على القانون.

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واضاف أن مجلس النواب صوت على أغلب مواد القانون، مرجحاً إقراره في جلسة البرلمان التي تلي جلسة التصويت على قانون الانتخابات.

وأشار إلى أن قانون الضمان الصحي سيخدم الطبقات الفقيرة والمتوسطة من المجتمع، مؤكداً أنه في حال تطبيقه بشكل صحيح سيحدث نقلة نوعية بالواقع الصحي في العراق.

جدير بالذكر أن هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي كانت قد قررت، في وقت سابق، تأجيل التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي.