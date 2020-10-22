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وتابع: "عازم على الالتزام بوعدي بالعمل على وقف الانهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت وسأنكب على تشكيل الحكومة أولاً"، واعدا الشعب اللبناني أيضا بوقف الانهيار الذي يهدد الاقتصاد والمجتمع.
وحصل سعد الحريري، في وقت سابق اليوم، على عدد كاف من الأصوات في المشاورات الرسمية ليصبح رئيسا للحكومة لرابع مرة ويحاول تشكيل حكومة جديدة يتعين عليها التعامل مع أزمة مالية غير مسبوقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري يتعهد بتشكيل الحكومة بسرعة ويعد اللبنانيين بوقف الانهيار وإعادة مرفأ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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