الحريري يتعهد بتشكيل الحكومة بسرعة ويعد اللبنانيين بوقف الانهيار وإعادة مرفأ بيروت

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وقال الحريري، في كلمة له، في قصر بعبدا في العاصمة بيروت: "أشكر النواب خاصة الذين سمّوني لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية".

وتابع: "عازم على الالتزام بوعدي بالعمل على وقف الانهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت وسأنكب على تشكيل الحكومة أولاً"، واعدا الشعب اللبناني أيضا بوقف الانهيار الذي يهدد الاقتصاد والمجتمع.

وحصل سعد الحريري، في وقت سابق اليوم، على عدد كاف من الأصوات في المشاورات الرسمية ليصبح رئيسا للحكومة لرابع مرة ويحاول تشكيل حكومة جديدة يتعين عليها التعامل مع أزمة مالية غير مسبوقة.