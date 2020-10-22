رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية: اتفاق السلام مع إسرائيل يؤكد أن البحرين بلد التعايش والسلام

نشرت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية السيد على تويتر ضمن تغريدة، مفادها "السلام هو السبيل الوحيد لاستقرار هذه المنطقة؛ لتكون مكانا يمكن فيه ضمان مستقبل أكثر إشراقا للشباب".

وأضافت أن هذه الخطوة تعد خطوة تاريخية جدا بالنسبة للبحرين، مؤكدة "أن البحرين داعية للسلام والتسامح والتعايش دائما، واليوم البحرين تثبت للعالم أنها صادقة في كل ما تؤمن".

ورأت أن "صعود المتطرفين والإرهابيين لم يكن تهديدا لإسرائيل فحسب، بل أيضا لدول الخليج العربي".