نشرت رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية السيد على تويتر ضمن تغريدة، مفادها "السلام هو السبيل الوحيد لاستقرار هذه المنطقة؛ لتكون مكانا يمكن فيه ضمان مستقبل أكثر إشراقا للشباب".
وأضافت أن هذه الخطوة تعد خطوة تاريخية جدا بالنسبة للبحرين، مؤكدة "أن البحرين داعية للسلام والتسامح والتعايش دائما، واليوم البحرين تثبت للعالم أنها صادقة في كل ما تؤمن".
ورأت أن "صعود المتطرفين والإرهابيين لم يكن تهديدا لإسرائيل فحسب، بل أيضا لدول الخليج العربي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية: اتفاق السلام مع إسرائيل يؤكد أن البحرين بلد التعايش والسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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