تكليف الحريري تشكيل الحكومة بعد حصوله على 64 صوتا

وأبرز الكتل النيابية التي سمت الحريري لتأليف الحكومة، هي كتلة "التنمية والتحرير"، و"القومية الاجتماعية"، و"التكتل الوطني"، "تيار المستقبل"، والكتلة "الوسطية المستقلة"، وكتلة "اللقاء الديمقراطي".

وقال النائب تيمور جنبلاط باسم كتلة "اللقاء الديمقراطي، إنه "محاولة لإنقاذ ما تبقى من البلد قررنا تسمية سعد الحريري لتأليف الحكومة".

© AFP 2020 / ALDO AYOUB

أما كتلة "الوفاء للمقاومة" لم تسم أحدا لتأليف الحكومة، وقال عضو الكتلة النائب محمد رعد إن "الكتلة لن تسم أحدا لتأليف الحكومة علنا نساهم في إبقاء مناخ إيجابي يوسع سبل التفاهم المطلوب".

بالمقابل أعلن كل من تكتل "لبنان القوي" بزعامة جبران باسيل، و"الجمهورية القوية" بزعامة سمير جعجع و"اللقاء التشاوري" وكتلة "ضمانة الجبل" عن عدم تسميتهم أحدا لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل باسم كتلة "لبنان القوي"، إن التيار مع حكومة اختصاصيين برئيسها ووزرائها.

وامتنع النواب جميل السيد، فؤاد مخزومي، أسامة سعد، وشامل روكز عن تسمية أحد، فيما صوت نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، والنواب ميشال الضاهر، ونهاد المشنوق، وجهاد الصمد، إدي دمرجيان، وجان طالوزيان للحريري.

Advertisements

وسمى رؤساء الحكومات السابقون تمام سلام ونجيب ميقاتي، الحريري لتشكيل الحكومة.

وقال سلام من القصر الجمهوري:"نحن اليوم في إطار متابعة محاولة إنقاذ البلد من الوضع الذي وصل إليه ومن التردي والانهيار الكبير وأمام محاولة جديدة في ظل متابعة ورعاية دولية وخاصة من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمبادرة الفرنسية التي ستحمل الرئيس الحريري مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه الاستحقاق".