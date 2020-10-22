حركة "أمل" توجه دعوة إلى الحريري بعد تكليفه تشكيل الحكومة

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وحصل الحريري على عدد كاف من الأصوات في المشاورات الرسمية ليصبح رئيسا للحكومة لرابع مرة ويحاول تشكيل حكومة جديدة يتعين عليها التعامل مع أزمة مالية غير مسبوقة.
وكانت كتلة "حزب الله" النيابية في لبنان، أعلنت أنها لا ترشح أي أحد لمنصب رئيس الوزراء الجديد. وقال النائب محمد رعد المتحدث باسم كتلة الوفاء للمقاومة، إن الكتلة "لم تسم أحدا لتشكيل الحكومة العتيدة"، وذلك إثر مشاركتها في الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا.
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