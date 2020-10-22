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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب صهريج مياه بـ«جدة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
توفي شخصين وأصيب 5 آخرين فيما احتجزت 3 مركبات إثر انقلاب صهريج للمياه في شارع السلام بجدة .
وقال المتحدث للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد، أن الفرق الإسعافية باشرت بلاغاً أكد احتجاز 7 أشخاص داخل مركبات على طريق السلام الواصل بين طريق المدينة ودوار الكرة الأرضية لتنتقل 4 وحدات إسعافية ، بحسب «عكاظ» .
وأوضح أن الحادثة كانت انقلاب صهريج ماء فوق 3 مركبات بداخلها 7 أشخاص، وبإخراجهم اتضح وفاة شخصين، فيما تم نقل 3 حالات للمستشفى، منها حالتان خطرتان وواحدة متوسطة الإصابة، وتم علاج حالتين أخريين بالموقع دون الحاجة لنقلهما للمستشفى.
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