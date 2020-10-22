عودة أكثر من 520 لاجئا سوريا إلى بلادهم خلال الــ24 الساعة الأخيرة

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موسكو - سبوتنيك. وقال المركز في نشرة إخبارية له بهذا الشأن نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: "خلال الــ24 الساعة الأخيرة عاد 151 لاجئا آخر (منهم 156 امرأة و226 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ الحدوديين".

بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 الساعة الأخيرة بتنفيذ 3 عمليات إنسانية، تم من خلالها:

- إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.662 طن إلى أهالي مدينة دمشق.

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- إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.662 طن إلى مدينة تدمر في ريف حمص.

- إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.662 طن إلى قرية البويضة في ريف حمص.

يذكر أنه بشكل عام تم تنفيذ 2601 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية 4447.28 طن.

وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري خلال الــ24 الساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما في ريف دمشق، ومدينتي جاسم والحارة في ريف درعا على مساحة 1.7 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 18 عبوة ناسفة.