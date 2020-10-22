POOL
بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.
وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين خلال الــ24 الساعة الأخيرة بتنفيذ 3 عمليات إنسانية، تم من خلالها:
- إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.662 طن إلى أهالي مدينة دمشق.
- إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.662 طن إلى مدينة تدمر في ريف حمص.
- إيصال 440 سلة غذائية يبلغ وزنها 2.662 طن إلى قرية البويضة في ريف حمص.
يذكر أنه بشكل عام تم تنفيذ 2601 عملية إنسانية وبلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية 4447.28 طن.
وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش السوري خلال الــ24 الساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما في ريف دمشق، ومدينتي جاسم والحارة في ريف درعا على مساحة 1.7 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 18 عبوة ناسفة.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة أكثر من 520 لاجئا سوريا إلى بلادهم خلال الــ24 الساعة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.