شكرا لقرائتكم خبر عن كم يتحمل صاحب العمل للاشتراك عن العامل في التأمينات؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت التأمينات الاجتماعية النسبة التي يتحملها صاحب العمل من أجر العامل المسجل ، مشيرة إلى أنها 12% . وأوضحت التأمينات أن نسبة الـ 12 % تقسم كالتالي : Advertisements – 9% عن نظام المعاشات

– 2% عن نظام الأخطار المهنية

– 1% عن نظام التعطل عن العمل . من جهة أخرى ردت التأمينات على استفسار ورد إليها عن الشهر الذي تتم فيه عملية تحديث الرواتب السنوية . وقالت التأمينات : “تحديث الأجور السنوية يتم مرة واحدة بداية السنة التأمينية ، ومن خلال الرابط التالي يمكنك الاطلاع على خدمات صاحب العمل وخطوات خدمة تحديث الأجور :هنا” .

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