شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور جدة»: ضبط شخص قاد مركبته بتهور على طريق سريع والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت المديرية العامة للمرور من القاء القبض على قائد مركبة كان يسير بسرعة كبيرة على أحد الطرق السريعة بمحافظة جدة.
وأوضح المرور في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع يظهر شابا في سن المراهقة يقوم بقيادة السيارة بسرعة جنونية بإحدى الطرق الرئيسية بمحافظة جدة ، وقام بنشر المقطع على منصات التواصل.
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