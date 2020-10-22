- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤولون أميركيون: لقاح كورونا قد يكون متاحاً بحلول نهاية العام والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعرب مسؤولو الصحة الأميركيون، عن تفاؤلهم بأن لقاحاً للوقاية من كوفيد 19- قد يكون متاحاً بكميات محدودة بحلول نهاية العام.
وقال روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة في مؤتمر صحفي: "أنا متفائل أيضاً بأنه سيكون متاح للتوزيع لدينا قبل نهاية العام إمدادات محدودة من لقاح واحد أو أكثر لكورونا، لكننا لم نصل إلى هذا الحد بعد"، في الوقت الذي حث فيه أيضاً على توخي اليقظة في جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المسبب للمرض.
كما قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي، أليكس عازار، إنه من المعقول توقع توفر لقاح أو لقاحين بحلول نهاية العام لتلقيح جميع الأفراد الأكثر ضعفاً في البلاد.
يشار إلى أنه تم تسجيل حوالي 1ر8 مليون حالة إصابة بكوفيد19- في الولايات المتحدة منذ يناير الماضي، وتوفي حوالي 220 الفاً بسبب المرض، وهو أعلى عدد وفيات في جميع أنحاء العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون أميركيون: لقاح كورونا قد يكون متاحاً بحلول نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.