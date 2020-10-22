مفاجأة.. صورة "جثتا طفلي نهر دجلة" ليست حقيقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بعد أيام على جريمة إلقاء أم عراقية لطفليها من على جسر الأئمة في نهر دجلة، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعوا أنها تظهر جثتي الطفلين.



لكن الصورة في الحقيقة لا علاقة لها بالجريمة، فالشرطة العراقية عثرت على الطفلة، والبحث ما زال جاريا عن شقيقها، أما الصورة فمنشورة منذ أكثر من شهر على موقع فيسبوك، بحسب فريق تقصي الحقائق في وكالة فرنس برس.

وحظيت الصورة بمئات المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في العراق، بعد انتشار فيديو الجريمة.

وبعد القبض على المرأة أعلنت وزارة الداخلية العراقية العثور على جثة الطفلة ومواصلة البحث عن شقيقها، ونشرت صورة جثة الطفلة لوحدها، وهي غير مطابقة للصورة المتداولة.

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وبعد التفتيش في محركات البحث، عثر على الصورة المتداولة، ووجدت في منشور على فيسبوك يعود تاريخه إلى 28 أغسطس الماضي، وفق "قناة الحرة".

كما تداول ناشطون فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر انتشال جثتي الطفلين، لكن الفيديو في الحقيقة لا علاقة له بهذه الجريمة، وهو ملتقط في مدينة الناصرية على ضفاف نهر الفرات، وقد نشر على شبكة الإنترنت في العام 2016.

الفيديو ملتقط في مدينة الناصرية على ضفاف نهر الفرات

ويظهر في الفيديو غطاسون ينتشلون جثة طفلة من الماء ليضعوها في قارب، وحظي المقطع بآلاف المشاركات خصوصا في العراق.

وبعد البحث تبين أن الفيديو نشره مستخدم عراقي في موقع يوتيوب عام 2016، وهو حول غرق طفلين في مدينة الناصرية.

وتظهر في الفيديو بعض العلامات الفارقة التي يمكن مطابقتها مع صور من خدمة خرائط غوغل، ما يؤكد أن الفيديو ملتقط بالفعل في الناصرية على ضفاف نهر الفرات، ولا يمت بصلة إلى جريمة رمي الطفلين في نهر دجلة ببغداد.