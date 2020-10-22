البرازيل نحو اعتماد لقاح "سينوفاك" الصيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الصحة البرازيلي إدواردو بازويلو، أنّ بلاده ستعتمد لقاحاً صينياً ضد فيروس «كورونا» في إطار حملتها لمكافحة الوباء.



Advertisements

وكان لقاح «كورونا» الذي طوّره مختبر سينوفاك الصيني تم اختباره على آلاف المتطوعين في ست ولايات في البلاد منها ساو باولو الأكثر تضرراً بـ «كوفيد 19». وأعلن وزير الصحة خلال مؤتمر عبر الفيديو مع حكام الولايات، أنّ الحكومة أبرمت اتفاقاً مع هذه الولاية لشراء 46 مليون جرعة ستستخدم اعتباراً من يناير المقبل.

وقال الوزير: «سيكون لقاح البرازيل»، مذكراً بأنّ بلاده التي تضم 212 مليون نسمة تعتمد على الشراكة بين جامعة أكسفورد البريطانية ومجموعة استرا زينيكا البريطانية السويدية لإنتاج الأدوية. وأضاف: «إنه ابتكارنا الجديد، سيعيد ذلك التوازن إلى العملية».

إلى ذلك، أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنّ بلاده ستبدأ حملة تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا بين ديسمبر ويناير بفضل لقاحات زودتها بها روسيا والصين. وأوضح أن حملة التلقيح ستعطي الأولوية للأشخاص المصابين بأمراض أخرى والمعلمين والأطباء والطواقم الطبية والمتقدمين في السن.