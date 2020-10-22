رئيس وزراء مصر يزور العراق الأسبوع المقبل

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وتابعت: "سيبحث الوفد سبل تفعيل تلك الاتفاقيات كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة في مجالات متعددة تخص الطاقة والكهرباء والإسكان والتنمية والنقل والاتصالات والمياه والزراعة وتبادل الخبراء".
يذكر أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، زار القاهرة قبل أيام وعقد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسلمه رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كما تم عقد لقاء ثلاثي مع الأردن ومصر.
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