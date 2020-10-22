رئيس وزراء مصر يزور العراق الأسبوع المقبل

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ذكرت ذلك صحيفة "الصباح" المصرية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أنها علمت من مصادر خاصة، أن الوفد سيناقش عددا من البنود والاتفاقيات التي وقعها الطرفان سابقا خلال اللجنة العراقية المصرية التي عقدت عام 2009 برئاسة وزيري خارجية الطرفين في القاهرة.

وتابعت: "سيبحث الوفد سبل تفعيل تلك الاتفاقيات كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة في مجالات متعددة تخص الطاقة والكهرباء والإسكان والتنمية والنقل والاتصالات والمياه والزراعة وتبادل الخبراء".

يذكر أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، زار القاهرة قبل أيام وعقد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسلمه رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كما تم عقد لقاء ثلاثي مع الأردن ومصر.