شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 19 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 19 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال، اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم امرأة في الخليل، واثنان بينهما أسير محرر، بعد إصابته بالرصاص في الساق، خلال محاولة اعتقاله. واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم عايدة في بيت لحم، و5 فلسطينيين بينهم أسيران محرران في رام الله، واعتقلت أسيرا محررا في طوباس، بعد أن داهمت منزل ذويه في بلدة طمون، وثلاثة آخرين في نابلس.



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