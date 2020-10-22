شكرا لقرائتكم خبر عن حريق تنومة.. الدفاع المدنى السعودى يواصل إخماد حرائق جبل غلامه شمال عسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل قوات الدفاع المدنى فى السعودية، صباح الخميس، جهودها لإخماد حريق هائل اندلع مساء الأربعاء، بمنطقة وعرة بجبل غلامه بمحافظة تنومة شمال منطقة عسير، وتصدر هاشتاج يحمل اسم "حريق تنومة" الأعلى تغريدا فى السعودية وعدد من الدول العربية، وأعرب المغردون عن تضامنهم مع المملكة ودعواتهم لله لحماية الأشقاء فى السعودية وسلامتهم من أي أذى.

وبدأت فرق الدفاع المدني بمحافظة تنومة إخماد حريق بمنطقة وعرة بجبل غلامه، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشاره، وأوضح المتحدث الإعلامى لمديرية الدفاع المدنى بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن "مدني تنومة" تلقى بلاغاً مساء الأربعاء، بنشوب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غُلامه في قرية الظهارة بمحافظة تنومة، شمال منطقة عسير.

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وأوضح أنه تم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق، وبالوصول للموقع وجد أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جداً يصعب معها مباشرة الآليات، وأضاف أنه تمت مباشرة الحريق بواسطة فرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقاً للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازياً في المواقع السكنية المجاورة.

بدورها أعلنت إمارة منطقة عسير في حسابها بموقع "تويتر" أن القيادة الميدانية لإدارة أزمة حريق تنومة قدرت مساحته بـ1000x500م.

وأوضحت أنه تم تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية في مراحل إخماده منها إخلاء منزل واحد فقط، كإجراء احترازي رغم بعد مسافته عن موقع الحريق، مشيرة إلى أنه سيتم تعزيز عملية الإخماد بالطائرة الاستطلاعية.