شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تعلن زيادة عدد الرحلات لـ 10 كل أسبوع اعتبارا من 25 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت طيران الإمارات، عن اعتزامها تعتزم تسيير إيه380 إلى عمّان في إطار توسيع البرنامج، وأن الشركة ستزيد أيضا الرحلات إلى 10 كل أسبوع اعتبارا من 25 أكتوبر.
وقالت طيران الإمارات، إن إيه380 ستبدأ خدمة المسافرين إلى عمّان ومنها اعتبارا من 4 نوفمبر.
وأوضحت طيران الإمارات، توسيع البرنامج ليشمل أيضا الرحلتين إي.كيه 905 وإي.كيه 906.
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