1000 درهم غرامة إلقاء الكمامات والقفازات فى شوارع أبوظبى بالإمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت شرطة بوظبي‬⁩ من إلقاء الكمامات والقفازات على الطرق والمرافق العامة بعد استخدامها، لما تشكله من مخاطر صحية وبيئية على المجتمع، وأكدت أن إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق يُعد مخالفة غرامتها 1000 درهم و 6 نقاط مرورية، حسبما ذكرت صحيفة البيان.

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