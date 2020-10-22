شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة حزب الله النيابية تعلن عدم ترشيحها أى أحد لمنصب رئيس وزراء لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جماعة حزب الله اللبنانية الشيعية اليوم الخميس، إنها لم ترشح أحدا لمنصب رئيس الوزراء خلال مشاورات بهذا الشأن. وذكر محمد رعد رئيس كتلة حزب الله النيابية للصحفيين بعد لقائه بالرئيس ميشال عون أن الكتلة "لم تسم اليوم أحدا" لرئاسة الحكومة. وكان قد بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعات مع أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس لتسمية رئيس جديد للوزراء، بعد أن أدت خلافات على مدار أسابيع إلى تأخير الاتفاق على حكومة جديدة يمكنها العمل على انتشال البلاد من أزمتها المالية. Advertisements وتقول مصادر إنه سيتم تكليف السياسي السني سعد الحريري، وهو رئيس وزراء سابق، بتولي المنصب مرة أخرى خلال المشاورات الرسمية مع الكتل النيابية. إلا أنه سيواجه تحديات كبرى لتجاوز الشقاق في المشهد السياسي اللبناني وتشكيل حكومة جديدة.

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