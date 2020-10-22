شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الأرصاد» لسكان مكة: توقعات بنشاط للرياح وتدني للرؤية حتى الـ8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً اليوم ، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة مصحوبة بتدني مدى الرؤية ، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات : الطائف ، والجموم ، والكامل ، وتربة ، وجدة ، وخليص ،ورابغ والعاصمة المقدسة ، والمويه وبحره ورنيه.
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
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