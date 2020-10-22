شكرا لقرائتكم خبر عن فتح القبول في بكالوريوس «الأمن السيبراني» بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض للفصل القادم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

عقد مجلس كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض ، الاجتماع الثاني للفصل الأول من العام التدريبي 1441 / 1442هـ، برئاسة عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها دراسة توصية نقل قسم الدعم الفني وتقييم تجربة الاختبارات في الكلية وتوصيات الاستعداد للاختبارات النهائية حضوريا .

من جانب آخر ناقش المجلس استمرار القبول للتخصصات (بكالوريوس شبكات – بكالوريوس اتصالات – بكالوريوس برمجيات) مع تخفيض الطاقة الاستيعابية إلى 20 متدرباً, كما تطرّق إلى فتح القبول لشعبة بكالوريوس الأمن السيبراني.