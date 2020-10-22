شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحدد مهلة أخيرة لموظفيها لإدراج «ميثاق الأداء الوظيفي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر ، أن وزارة الصحة حددت مهلة أخيرة لمنسوبيها حتى تاريخ 13/ 3/ 1442، لإدراج ميثاق الأداء الوظيفي .

وأوضحت المصادر بحسب “الوطن” ، أن الوزارة حذرت في تعميم داخلي من أن عدم إدراج الميثاق سيترتب عليه إيقاف 4 خدمات وهي: «النقل والتكليف، والترقيات، وبدل التميز، وتجديد العقود».

جدير بالذكر أن ميثاق الأداء الوظيفي هو نموذج لتحديد الأهداف، والجدارات والوزن النسبي، والوزن، والنتائج لكل المستهدفة، لكل جدارة هدف، وجدارة، ويتم إعداده وتوقيعه من الموظف ورئيسه في بداية دورة الأداء.