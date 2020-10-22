شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن للعميل زيادة الحد الأقصى للدفع الإلكتروني؟.. متحدث البنوك يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طلعت حافظ المتحدث باسم البنوك السعودية، أن دعوة وزارة التجارة إلى الحد من استخدام النقد لأقصى حد ممكن، في معارض وصالات ووكالات السيارات والشاحنات والمعدات الثقيلة والدراجات النارية، واستخدام عوضاً عنها أنظمة الدفع الإلكتروني، هي دعوة لحوكمة القطاع ومراقبته.

وأكد أن هذه الدعوة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، والتوجه نحو تقليل احجام التعاملات النقدية، ودعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية وبالذات عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر تحقيقا لتطلعات الرؤية بوصول المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي المدفوعات- وفقاً لـ”الرياض”-.

وأشار إلى أنه يمكن للعميل رفع الحد الأقصى للدفع ببطاقة “مدى” عبر أجهزة نقاط البيع إلى 200 ألف ريال للشراء بواسطة البطاقة، وذلك تشجيعا لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

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وتابع أنه يمكن للعميل التحكم برفع وخفض حد الشراء للبطاقة إلى مبلغ 200,000 ريال سعودي عبر قنوات الاتصال الرسمية للبنك، مثل الهاتف المصرفي أو خدمة اون لآين أو تطبيقات البنوك بالهواتف الذكية.

وأضاف انه يمكن رفع الحد لأكثر من 200,000 ريال سعودي عن طريق البنك لشرائح العملاء الراغبة بزيادته بالطلب من البنك وموافقة البنك على رفع الحد وفقا لتقديره لأكثر من مبلغ ال 200,000 ريال سعودي، وذلك لتمكين العملاء من دفع قيمة السلع مرتفعة القيمةHigh ticket itemsالكترونيا عبر أجهزة نقاط البيع.