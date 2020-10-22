شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شبكة إرهابية موالية لداعش فى كركوك بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة العراقية، القبض على شبكة إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة كركوك، وذكرت الوكالة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس "أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود ألقي القبض على شبكة إرهابية مؤلفة من 5 عناصر تنتمي لما يسمى بولاية دجلة لعصابات داعش الإرهابية". وأضافت أن العملية نفذت بناء على معلومات مديرية الاستخبارات والأمن العسكري فرع كركوك، مشيرة إلى أن أحد الإرهابيين كان ناقلاً للمواد العسكرية والغذائية والأجهزة الإلكترونية والآخر يقوم بتزويد العصابات الإجرامية بمعلومات عن حركة القوات الأمنية.

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