شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تسرع بناء نظام حماية اجتماعية وتتطلع لمشروعات بمليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس، نقلا عن قرار سلطاني إن السلطنة ستسرع بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية وتتطلع لتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 371 مليون ريال عماني (964 مليون دولار).

وكانت قد أكدت وزارة المالية بسلطنة عمان أن السلطنة أتمت بنجاح إصدار الصكوك السيادية المحلية البالغة 200 مليون ريال عماني في إطار خطة الحكومة لتمويل الموازنة العامة للدولة لهذا العام 2020.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الصكوك تم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية وهي متاحة للتداول وتحمل معدل ربح سنويا بنسبة 25ر5 بالمائة ولمدة 6 سنوات.