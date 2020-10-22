شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدرس استقبال مسافرى الدول المحظورة بشكل مباشر وتقليل الحجر لأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في خطوة قد تشكل بداية انفراجة لأزمة منع دخول مسافري الدول المحظورة بطيران مباشر مع الكويت، يجتمع وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح اليوم مع ممثلي شركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة لبحث جملة مقترحات قدمتها الشركتان في خطة لتنشيط حركة الطيران، أبرزها استقبال المسافرين بشكل مباشر، وتخفيض مدة الحجر إلى أسبوع، مع اتخاذ الإجراءات الصحية الاحترازية كفحوص الـ«PCR».

وتقضي المقترحات، باستقبال المسافرين من الـ34 دولة المحظورة بصورة مباشرة دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما في دولة غير محظورة، وفق مصدر مطلع لـ القبس، لافتا إلى تصنيف الدول الى فئتين الأولى منخفضة الخطورة، والأخرى عالية الخطورة، لاعتماد آلية خاصة بالتعامل مع كل فئة.

وحسب المصدر فإن الدول العالية الخطورة سيجري فحص «PCR» للقادمين منها 3 مرات، الأولى في بلد المغادرة والثانية فور الوصول إلى مطار الكويت، والأخيرة بعد اتمام فترة الحجر، سواء أكان منزليا أو مؤسسيا، وكلها على نفقة المسافر.

أما الدول المنخفضة الخطورة ـ وفق المصدر ـ فسيجري فحص القادمين منها مرتين فقط، الأولى في بلد المغادرة والأخرى فور الوصول الى المطار. وذكر المصدر أن المقترحات تتضمن خفض مدة الحجر إلى أسبوع اعتمادا على التقارير الطبية التي تؤكد ظهور الاعراض على المصاب خلال 5 أيام فقط، لذا فلا داعي لتكون فترة الحجر أسبوعين.

وعن إجراءات فحص القادمين، ذكر المصدر أن الخطة تنص على إجراء المسحة في المطار وإرسالها إلى المختبرات المعتمدة مع تحويل المسافر إلى الحجر المنزلي أو المؤسسي، مشيرا إلى أن آلية الحجر ونوعه سيخضعان للبحث في اجتماع اليوم. وحول القدرة على عمل الفحوصات اللازمة لأعداد المسافرين المتوقعين، قال المصدر ان المختبرات المعتمدة قادرة على إجراء أكثر من 5 آلاف مسحة يوميا، حيث تتضمن المرحلة الأولى من التشغيل التجاري للرحلات الجوية حسب خطة الطيران المدني مغادرة 5 آلاف مسافر وعودة 5 آلاف. وفي حال اعتماد الخطة من قبل وزارة الصحة سيتم تطبيقها من خلال الإدارة العامة للطيران المدني لوضع الضوابط والاشتراطات الصحية لتنفيذها.

Advertisements

فيما يلي التفاصيل الكاملة تنشيطاً للحركة الاقتصادية في قطاعات الطيران والفنادق والمواصلات والمطاعم والمشاريع المتوسطة والصغيرة، يجتمع صباح اليوم ممثلو شركتي الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة مع وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح لبحث مقترحات أوردتها الشركتان في خطة قدمتاها لتنشيط حركة الطيران، تقضي باستقبال المسافرين بشكل مباشر، مع اتخاذ إجراءات كفيلة بضمان سلامتهم، منها فحوص الـPCR والحجر لمدة أسبوع.

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن الخطة تقضي بوصول الركاب من الـ34 دولة المحظورة بصورة مباشرة من دون الحاجة إلى قضاء 14 يوماً في دولة غير محظورة، مشيراً إلى تصنيف الدول الى فئتين الأولى المنخفضة الخطورة، والأخرى العالية الخطورة، لاعتماد آلية خاصة بالتعامل مع كل فئة. وذكر أن الدول العالية الخطورة سيجري فحص «PCR» للقادمين منها 3 مرات، الأولى في بلد المغادرة والثانية فور الوصول إلى مطار الكويت، والأخيرة بعد إتمام فترة الحجر سواء أكان منزلياً أو مؤسسياً، وكلها على نفقة المسافر.

وبيَّن المصدر أن الدول المنخفضة الخطورة سيجري فحص القادمين منها مرتين فقط، الأولى في بلد المغادرة والأخرى فور الوصول الى المطار.

ومن ضمن المقترحات خفض فترة الحجر إلى أسبوع، لا سيما أن التقارير الطبية تفيد بظهور الأعراض على المصاب خلال 5 أيام فقط، لذا لا داعي لأن تكون فترة الحجر أسبوعين. إجراءات الفحص وعن إجراءات فحص القادمين، لفت المصدر إلى أن الخطة تنص على إجراء المسحة في المطار وتحويلها الى المختبرات المعتمدة مع تحويل المسافر الى الحجر المنزلي او المؤسسي، مشيرا إلى عدم وضوح آلية ونوع الحجر بعد، إذ ستخضع للبحث خلال الاجتماع مع القيادات الصحية.

وأكد أن الدولة لن تتحمل أي تكلفة تتعلق بالمسافرين سواء في اجراء فحص الـ«PCR» أو إقامتهم في محاجر، حيث ستكون كل الالتزامات المالية على نفقة المسافر. المختبرات جاهزة وحول قدرة المختبرات على عمل الفحوص اللازمة لأعداد المسافرين المتوقعين، قال المصدر إن المختبرات المعتمدة قادرة على إجراء أكثر من 5 آلاف مسحة يومياً، حيث تتضمن المرحلة الأولى من التشغيل التجاري للرحلات الجوية حسب خطة الطيران المدني مغادرة 5 آلاف مسافر وعودة 5 آلاف، وفى حال اعتماد الخطة من قبل وزارة الصحة سيتم تطبيقها من خلال الإدارة العامة للطيران المدني لوضع الضوابط والاشتراطات الصحية لتنفيذها.

وكان رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان أعلن تقديم الشركة وشركة طيران الجزيرة خطة تقضي بإجراء الفحوصات المطلوبة للقادمين على متن رحلاتهما في المبنى المخصص لهما. وأوضح أن تطبيق هذا الإجراء سيسمح للركاب بالوصول إلى الكويت من نقطة السفر الأولى مباشرة من دون الحاجة إلى قضاء فترة حجر في محطة ترانزيت، حيث ستكون فترة الحجر في الكويت مع إعادة الفحص المطلوب قبل نهاية فترة الحجر، مؤكداً إسهام هذا الإجراء في تشغيل الرحلات على مدار 24 ساعة