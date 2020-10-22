للاعب المرجح المؤثر واللاعب المكمل فقط

اللاعب المرجح المؤثر هو صاحب القدرات العالية الهائلة المتعددة ، يستطيع الإبداع مع عمل الإضافة المرجحة باستمرار ، يفاجئ المنافس بكل جديد مدهش ، يتجاوز المنافس بكل براعة واقتدار ، يصنع بفن ومهارة ويسجل بشمولية متكاملة ، أينما يقف يشكل خطرا على المنافس ، يتحرك بدهاء ويتصرف بذكاء ويتحرر بحرافة . وأما اللاعب المكمل : هو ذلك الذي يؤدي أداء وفق متطلبات خانته تماما دون أي إضافة ، من هنا يطلق عليه لاعب مكمل . *الفريق الاتحادي جلب لاعبون مكملون وليس مرجحون ، بالتالي سنراهم يؤدون وفق متطلبات خاناتهم تماما ، اتمنى أن أخسر رأيي وأراهم مؤثرون مرجحون ، الأهم مصلحة الاتحاد أولا وأخيرا . *بداية الدوري لهذا العام قوية ، المفاجآت بدأت مبكرا ، وستكون هناك مفاجآت أخرى قادمة . *الشباب جلب لاعبون أجانب وفق خامات عالية الجودة ، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى . *من البديهي أي فريق يريد البطولات أن يوفر الاحتياجات الأساسية من العناصر الهامة وفي مقدمتهم : حارس متمكن وخط دفاع صلب ووسط متكامل وهجوم خطر مكينة أهداف ومن خلفهم جهاز فني عالية الجودة وعاشق للنجاح ، وغير ذلك مضيعة للوقت فعلا . *المصدرجية الذين يؤلفون أخبار مفبركة وتحديدا عن نادي الاتحاد ، اضروا به كثير ، السبب التسريبات الخاطئة والتي تهدف لإثارة البلبلة بين الإدارة والجماهير ، من هنا على الإدارة إيقاف مثل أولئك ، من خلال إصدار خطاب رسمي يوضح الحقائق كما هي تماما . *نظام الحوكمة : بدأ مبكرا ولكن لم ينفذ كما يجب وينبغي ، لضعف الرقابة ، بعدما تورطت الأندية في تعاقدات خاطئة ، الآن بدأت المحاسبة ، كان من الأحرى أن تكون الرقابة قبل الوقوع في مثل تلك الأخطاء الفادحة . سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
الكاتب الرياضي/ حمزة السيد
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