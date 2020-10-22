وزير الصحة: نحن معرضين للموجة الثانية لفيروس كورونا في حال تراخينا

أكد وزير الصحة توفيق الربيعة اليوم الأربعاء أثناء تدشينه لعدد من مشاريع وزارة الصحة في أحد رفيدة بمنطقة عسير أن المملكة العربية السعودية معرضة لموجة ثانية من فيروس كورونا في حال تراخي المجتمع في تطبيق الإجراءات الوقائية، وفي حال تقصير البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية .

حيث قال الربيعة في تصريح تلفزيوني لقناة “الإخبارية” نحن معرضين للموجة الثانية لكورونا في حال تراخينا في تطبيق الاجراءات الوقائية، وإذا قصّر البعض في تطبيق الاجراءات فسوف يؤثر على البقية يجب على الجميع تطبيق التباعد والاجراءات”.

وأضاف الربيعة “المملكة العربية السعودية من بين أفضل دول العالم في التعامل مع جائحة كورونا .. رأينا تصاعدًا في أعداد الحالات في معظم دول العالم ونحن عرضة لنفس الموقف في حال لم نلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية”.