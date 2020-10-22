شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم أشجار «جبل غُلامة» بتنومة.. وإمارة عسير تمنع مرور الشاحنات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة تنومة في منطقة عسير، مساء أمس الأربعاء، إخماد حريق اندلع في جبل غُلامه بقرية الظهارة.

وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد أن مدني تنومة تلقى بلاغاً مساء أمس، عن نشوب حريق في أشجار وأعشاب بجبل غُلامه قرية الظهارة بمحافظة تنومة – شمال منطقة عسير -.

وأضاف أنه تم توجيه فرق الإطفاء اللازمة لموقع نشوب الحريق، وبالوصول للموقع وجد أن الحادث عبارة عن حريق في أشجار وأعشاب تقع في منطقة وعرة جداً يصعب معها مباشرة الآليات، وقد تمت مباشرة الحالة بواسطة فرق راجلة باستخدام المعدات والتجهيزات اللازمة لمثل هذه الحوادث، كما تم تطبيق خطط الإسناد المعدة مسبقاً للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة موجودة احترازياً في المواقع السكنية المجاورة.

من جهتها أعلنت إمارة منطقة عسير أنه بقيادة إدارة الدفاع المدني في عسير وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن طريق غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة، تتابع الغرفة أعمال اللجنة الميدانية للدفاع المدني التي تباشر إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة تنومة، وتؤكد عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن ولله الحمد.

Advertisements

وأضافت الإمارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير أنشأت قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة وبمشاركة محافظة النماص معاً، وتدعم القيادة الميدانية بتنومة بآليات دعم من بلديات المنطقة، كما تم التوجيه بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة.

وتابعت الإمارة أن غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير تتابع الحركة المرورية على الطريق الرابط بين محافظتي النماص وتنومة والتعامل السريع لفك الاختناقات المرورية على الطريق المحاذي لموقع حريق تنومة ومنع مرور الشاحنات الوقت الراهن.