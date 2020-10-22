شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الخارجية الإسبانية: مهتمون بالوضع فى سوريا وليبيا للقضاء على الميليشيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أرانشا جونزاليس وزيرة الخارجية الإسبانية، إن الاتحاد الأوربي يقدم المساعدات لسوريا واليمن ولبنان والعراق ونحن مهتمين بالوضع بسوريا وليبيا للقضاء على الميلشيات بمساعدة الاتحاد الأوروبي لمنجاة اللاجئين السوريين الفارين من الحرب، وهذا يحتاج جهدا كثير من قبل الاتحاد الأوروبي، ونسعى لاستعادة الاستقرار في سوريا والتواصل لاتفاق يسمح للاجئين بالعودة لبلدهم.

وأكدت خلال لقاءها ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية المصرية، أن مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل أمر جيد للبلدين، مؤكدأ قرارت تسليم المطلوبين بيد القضاء وهو من يقرر بصورة مستقلة.

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واختتم حوارها أن اوربا تواجه موجة ثانية لفيروس كورونا واسبانيا تحاول تجنب حدوث كارثة صحية بمتابعة والإجراءات الاحترازية الصحية والساعي على الانتهاء التجارب لاستقرار على لقاحات.