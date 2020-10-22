شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة لبنانية تصنع تمثالا لتخليد ضحايا مرفأ بيروت من مخلفات الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت حياة ناظر فتاة لبنانية شكلت تمثالا من مخلفات انفجار مرفأ بيروت تخليدا للضحايا، أنها شاركت في عمليات إزالة آثار الدمار الناتج عن انفجار مرفأ بيروت، ومن هنا جاءت لها الفكرة بتخليد ضحايا تلك الفاجعة من خلال عمل تمثال لهم يعتبر عنهم من المخلفات التي تم جمعات من آثار التفجير.

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وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "نحن جميعا نفسيتا تعبانا، وكل الناس في الشارع كانت مكسورة، وحتى الساعة الموجودة في أسفل التمثال، قمت بعملها من بقايا الانفجار، ومضبوطة على التوقيت الذي وقع فيه الانفجار المروع، كما أنه يعبر عن سيدة الحرية لبنان".

وقالت: "الناس وهي بتشوف التمثال فرحت لأن الفن يمكن من خلاله التعبير عن كل الآلام وهو رمز يمكن التعبير من خلاله عن النضال، والرسالة التي رغبت في توصيلها للناس من خلال المجسم وصلت لكل من شاهده".