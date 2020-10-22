شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للمسلم التحدث بالمصائب التي يتعرض لها؟ المصلح يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم حديث المسلم بالمصائب التي يتعرض لها.

وقال الشيخ المصلح “إذا شكا الإنسان ما نزل به من مصائب لحاجة أو لمصلحة فلا حرج في ذلك وهو جائز”.

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وأضاف أما إذا شكا ذلك على وجه التسخط فإنه يأثم بذلك؛ لأنه يشكو الله إلى خلقه”، مضيفاً أن الشكوى إليه جل في علاه من كل ما يصيب الإنسان من مكروه، فهو إليه المُشتكى جل في علاه.

وختم الشيخ خالد المصلح: “قال الله سبحانه وتعالى فيما ذكره عن يعقوب عليه السلام {قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ}.