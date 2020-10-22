شكرا لقرائتكم خبر عن عبر 3 وجهات .. «الخطوط الكويتية» تزف خبراً ساراً بشأن استئناف رحلاتها للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية استئناف رحلاتها إلى المملكة عبر 3 وجهات رئيسة بدءًا من يوم 25 أكتوبر الحالي. وقالت “الخطوط الكويتية”، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سيتم استئناف الرحلات لثلاث وجهات بالمملكة هي (الرياض – جدة – الدمام). ويمكن للراغبين في السفر إلى المملكة بالحجز عبر الموقع الإلكتروني أو الاتصال على الرقم (171).

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