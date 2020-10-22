شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي يستخرج «جسماً معدنياً» من مريء طفلة عمرها 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: نجح فريق طبي متخصص بمستشفى القريات العام في استخراج جسم معدني في أعلى المريء لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات. Advertisements وتبين بعد إجراء التحاليل والأشعة اللازمة، ما استدعى اتخاذ قرار بالتدخل واستخراجه بواسطة المنظار. وأوضحت صحة القريات أن الجسم عبارة عن «عملة معدنية» أعلى المريء، حيث تم استخراجه والطفلة حالياً بحالة صحية جيدة.

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