عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بمواصفات فاخرة.. أوبو تطلق موديلاتها الأولى من التلفاز الذكي

الخميس 22 أكتوبر 2020

الخليج 365

أعلنت شركة أوبو عن إطلاق موديلاتها الأولى من التلفاز الذكي، وهما الموديلان R1 وS1.



وأوضحت الشركة الصينية أن أجهزة التلفاز الجديدة تمتاز بشاشة QLED ودرجة سطوع 1500 نيت ومعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز.

وتعتمد أجهزة التلفاز الجديدة على نظام التشغيل ColorOS TV المستند إلى نظام جوجل أندرويد مع كاميرا منبثقة ومنفذ HDMI 2.1 وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، لسرعة الاقتران بأجهزة الريموت كنترول والهواتف الذكية.

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وتشتمل باقة التجهيزات التقنية بتلفاز أوبو S1 الفاخر على معالج ميديا تيك MT9950 SoC الجديد تماما، الذي يتيح إمكانية تشغيل المحتويات 8K، على الرغم من أن الشاشة نفسها تعمل بدقة الوضوح 4K ويمكنها عرض المحتويات بمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز.

ويزخر هذا الموديل بذاكرة وصول عشوائي سعة 8.5 جيجابايت وذاكرة فلاشية سعة 128 جيجابايت ويدعم تقنية الواي فاي 6، وتمتاز شاشة QLED قياس 65 بوصة بدرجة سطوع تبلغ 1500 نيت، ويمكن إعتام إضاءة الخلفية في 210 منطقة، مع تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة تصل إلى 120%.

وأشارت الشركة الصينية إلى أن تلفاز R1 يأتي مزودا بلوحة 4K قياس 55 بوصة ولكنها تعمل بمعدل تنشيط صورة يبلغ 60 هرتز مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 93%، وينبض بداخله معالج ميديا تيك MTK9652 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت وذاكرة فلاشية سعة 32 جيجابايت.

ولم تفصح شركة أوبو عن أية بيانات بشأن موعد طرح أجهزة التلفاز الجديدة في الأسواق العالمية أو الأسعار المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.