شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 715 شخصًا بين مهربين ومهاجرين بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقفت وحدات من الجيش والأمن وحرس الحدود البحري الجزائري، 715 شخصًا بين مهربين ومهاجرين في عمليات منفصلة في العديد من المحافظات الجزائرية.

Advertisements

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، أنها أوقفت خلال هذا الأسبوع 112 مهربًا في عمليات مختلفة بعدد من المحافظات.

وأضاف البيان أن وحدات من حرس الحدود البحري أوقف 603 مهاجرين غير شرعيين، في عمليات منفصلة بالعديد من المحافظات، كانوا يستعدون لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية، بينهم 560 مهاجرًا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع.