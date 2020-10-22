شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يرحب بتفاهمات إجراءات الثقة بين طرفى النزاع فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الاتحاد الأوروبي بتفاهمات إجراءات الثقة بين طرفي النزاع في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب ، إن الحوار في جنيف كان مسؤولا ووضع مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

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وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، أن التدخلات الأجنبية عمق الأزمة في ليبيا.

ولفت مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي ، إلى أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يستمر مع وجود المرتزقة على الأراضي الليبية.